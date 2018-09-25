Спикером Ярославской облдумы избран экс-глава Ростовского района региона

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Ярославской областной думы седьмого созыва на первом заседании избрали председателем заксобрания экс-главу Ростовского муниципального района Алексея Константинова.

"Сегодня нам надо заниматься региональными программами и областным бюджетом, а не политическими распрями и раздорами. Я не допущу, чтобы наша дума превратилась в игрока, постоянно выясняющего отношения, надо делать дело. Я готов к диалогу с губернатором, с правительством региона, с депутатами всех фракций", - отметил Константинов, обращаясь к депутатам во время заседания думы.

Константинов в 2017 году занял пост главы Ростовского района Ярославской области. До этого занимал руководящие должности в коммерческих и государственных структурах. Ранее должность спикера Ярославской облдумы занимал бывший секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Михаил Боровицкий.

Ярославская областная дума избирается по смешанной системе: 25 депутатов - по одномандатным округам и 25 - по партийным спискам. По итогам выборов, прошедших в регионе 9 сентября 2018 года, в состав облдумы вошли представители "Единой России", КПРФ, "Справедливой России", ЛДПР, и партии "Коммунисты России". Большинство мест в заксобрании получила "Единая Россия" - партию представляют 32 депутата.