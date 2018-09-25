По итогам выборов в Совет Федерации делегированы 23 сенатора

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Всего 23 члена Совета Федерации на сегодняшний день наделены полномочиями по итогам единого дня голосования, 10 из них переподтвердили свои полномочия. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.

Как сообщил сенатор, 16 глав регионов вступили в должность и определились с членами Совета Федерации. "Девять членов Совета Федерации, представителей исполнительной власти, приступили к своим полномочиям впервые: Владимир Кожин (Москва), Владимир Городецкий (Новосибирская область), Елена Зленко (Ямало-Ненецкий АО), Александр Карлин (Алтайский край), Фарит Мухаметшин (Самарская область), Алексей Русских (Московская область), Алексей Синицын (Кемеровская область), Павел Тараканов (Тюменская область), Муса Чилиев (республика Ингушетия)", - рассказал Кутепов на заседании комитета во вторник.

По его словам, семь действующих сенаторов переподтвердили свои полномочия. Среди них Елена Бибикова (Псковская область), вице-спикер СФ Галина Карелова (Воронежская область), глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас (Красноярский край), Владимир Круглый (Орловская область), зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина (Омская область), вице-спикер СФ Ильяс Умаханов (Дагестан), Анатолий Широков (Магаданская область).

Кроме того, в качестве представителей законодательных органов наделены полномочиями семь членов Совета Федерации, из них трое - действующие сенаторы: Александр Варфоломеев, Алексей Майоров и Сергей Рябухин. Также в Совфед пришли четыре новых парламентария: Дмитрий Кузьмин (Кемеровская область), Ирина Рукавишникова (Ростовская область), Сергей Брилка (Иркутская область) и Виктор Новожилов (Архангельская область).

Кутепов добавил, что 25 сентября пройдет организационное заседание в Ярославской областной думе, на котором возможно состоится наделение полномочиями нового члена Совета Федерации.

В единый день голосования 9 сентября в России прошли выборы: в 26 субъектах РФ выбирали глав регионов, в 16 - региональные парламенты.