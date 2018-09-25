НАК: в РФ за последнее время ликвидировано более 50 спящих ячеек террористов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Более 50 спящих ячеек террористов ликвидировано за последнее время на территории РФ. Об этом, выступая на всероссийском форуме "Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде", сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Кокоуров.

"Благодаря совместной работе НАК с правоохранительными органами в некоторых регионах страны за последнее время ликвидировано более 50 спящих ячеек террористов", - сказал он, отметив, что уровень террористической угрозы на территории РФ за последние годы стабильно снижается.

"В 2017 году предотвращено на уровне подготовки 61 преступление террористического характера, в том числе 18 терактов", - уточнил представитель НАК. По его словам, основной взор идеологов террористов направлен на молодежную среду, в связи с чем НАК разработал долгосрочную программу по профилактике терроризма.