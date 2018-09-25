Экс-главу города Данилов избрали сенатором от заксобрания Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Ярославской областной думы избрали сенатором от региона экс-главу города Данилов Ярославской области Наталию Косихину, передает корреспондент ТАСС.

В Совете Федерации Косихина сменит Анатолия Лисицына. Ее кандидатура была выбрана на первом заседании облдумы седьмого созыва.

"Я более 23 лет работаю в органах госуправления, у меня есть опыт. Главным считаю - умение выстроить диалог. Готова работать на благо нашего региона", - сказала Косихина на заседании облдумы.

Косихина была впервые избрана депутатом Ярославской облдумы от партии "Единая Россия" в этом году. С 2014 года занимала должность главы города Данилов, до этого работала там в администрации. Косихина также занималась бизнесом, работала учителем начальных классов.

Ярославская областная дума избирается по смешанной системе: 25 депутатов - по одномандатным округам и 25 - по партийным спискам. По итогам голосования, прошедшего в регионе 9 сентября, в облдуму избраны представители "Единой России", КПРФ, "Справедливой России", ЛДПР, и партии "Коммунисты России". Большинство мест в заксобрании получила "Единая Россия" - партию представляют 32 депутата.