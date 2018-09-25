В МИД РФ назвали "внутренними игрищами" разрабатываемые ЕС санкции за химические атаки

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков назвал "внутренними игрищами" разрабатываемый ЕС новый санкционный механизм для борьбы с применением химического оружия.

"Это их внутренние игрища, очередной предлог для того, чтобы вводить санкции", - сказал дипломат.

"Сирия в условиях крупномасштабной борьбы с международным терроризмом смогла пойти на полную ликвидацию своего химического арсенала под строжайшим контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), - подчеркнул Ермаков. - Сейчас в Сирии нет химических арсеналов. Более того, невозможно даже гипотетически предположить, что правительственные войска Сирии применили химоружие, ведь им это невыгодно".

Вместе с тем, как отметил дипломат, "психоз, который разворачивается вокруг ситуации в Сирии", связан с тем, что РФ продолжает оказывать содействие правительственным войскам этой страны по восстановлению контроля над всей территорией, включая Идлиб. "Очень многое может сейчас раскрыться в Идлибе. Туда осуществлялись доставки компонентов химического оружия из европейских государств. Все это вскоре всплывет в очередной раз", - подчеркнул он.

В конце июня лидеры ЕС решили создать новый механизм введения санкций для борьбы с применением химического оружия. На завершившемся 20 сентября неформальном саммите ЕС в Зальцбурге премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала ускорить разработку этого санкционного механизма.

Процесс уничтожения химического оружия в Сирии начался после того, как в сентябре 2013 года глава МИД РФ Сергей Лавров и занимавший тогда пост госсекретаря США Джон Керри достигли соответствующих договоренностей. В 2014 году из страны вывезли последнюю партию химоружия. 4 января 2016 года ОЗХО подтвердила завершение процесса уничтожения химоружия, задекларированного правительством Сирии.