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Генассамблея ООН - 2018

Лавров обсудил с главой МИД Сомали наращивание торгово-экономического сотрудничества

Главы ведомств отметили необходимость продолжения усилий по установлению мира в Сомали

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил во вторник с главой МИД Сомали Ахмедом Исе Авадом на полях сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН перспективы наращивания политического и торгово-экономического сотрудничества. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе обмена мнениями о перспективах развития двусторонних отношений подтвержден обоюдный настрой на наращивание взаимодействия в политической, торгово-экономической и других областях", - информировали в министерстве.

Стороны также подчеркнули необходимость продолжения усилий по установлению мира в Сомали. "С российской стороны выражена поддержка шагов федеральных властей и миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) на антитеррористическом направлении", - указали в МИД РФ.

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Лавров, Сергей ВикторовичСомалиРоссияГенассамблея ООН - 2018
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