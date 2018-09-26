КПРФ направила в суды 34 административных иска об оспаривании итогов выборов в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Юридическая служба КПРФ направила в среду в суды 34 административных иска об оспаривании итогов голосования второго тура выборов губернатора Приморья на избирательных участках в Уссурийске, Артеме и Находке. Об этом сообщил на своей странице в Facebook кандидат на прошедших выборах от КПРФ Андрей Ищенко.

20 сентября избирательная комиссия Приморья, по рекомендации ЦИК, приняла решение отменить итоги досрочных выборов губернатора Приморья, согласно которым, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). По итогам второго тура он набрал 49,55% голосов, обогнав своего соперника коммуниста Андрей Ищенко на 1,49%. При этом Ищенко пояснял ТАСС, что подавать иски он намерен независимо от решения ЦИК по этому вопросу, поскольку юридическая служба КПРФ заинтересована в том, чтобы получить практику работы в судах по подобным делам.

"Я и моя команда кропотливейшим образом все это время готовили иски по участкам, которые вызвали у нас не только вопросы, но местами и негодование с недоумением. Сегодня отправили 34 административных иска: 19 исков по Уссурийску, ... 6 исков по Артему, ... 7 исков по Находке об оспаривании итогов голосования на отдельных участках", - написал Ищенко.

На этих участках, согласно его заявлению, у него, как у кандидата, было отнято 987 голосов, а его сопернику Андрею Тарасенко приписано 18 556 голосов. Также отдельные иски подготовлены по отмене решения территориальных избирательных комиссий Находки и Уссурийска.