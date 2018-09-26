Памфилова требует наказать организаторов нарушений в Приморье до новых выборов

"Если до повторных выборов не предпринять решительных шагов по выявлению в первую очередь организаторов фальсификаций разного рода, то и повторные выборы могут пройти в обстановке неверия", - сказала она в среду на заседании комиссии.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова потребовала решительных шагов в отношении организаторов нарушений на выборах в Приморском крае до проведения в регионе новых выборов.

По словам Памфиловой, исполнители нарушений понесут наказание. Однако, подчеркнула она, "это в первую очередь должны быть организаторы и заказчики". "Никому ничего не должно сойти с рук", - подчеркнула председатель ЦИК. "Мы со своей стороны постараемся сделать процесс голосования максимально открытым, чтобы итоги голосования подводились достоверно", - добавила она, говоря о новых выборах губернатора в Приморском крае.

Памфилова сомневается в том, что действующий врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и бывший кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко имеют моральное право участвовать в новых выборах главы региона.

"Формально они имеют право наравне с остальными выдвигаться на выборы в декабре. Но имеют ли они моральное право после того, что произошло, это им решать", - сказала она в среду на заседании ЦИК.

Она также заявила, что комиссия получает письма от жителей Приморского края с благодарностью за отмену итогов выборов губернатора.

"В наш адрес приходят пачки писем от жителей Приморья с благодарностью за то, что комиссия рекомендовала признать выборы недействительными", - сказала она.

Досрочные выборы губернатора в Приморском крае прошли в сентябре в два тура. По итогам голосования во втором туре 16 сентября победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко, получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.

Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов. 19 сентября члены ЦИК РФ единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". 20 сентября избирательная комиссия Приморья приняла соответствующее решение, новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря.