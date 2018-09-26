Матвиенко назвала провокацией задержание сотрудника аппарата Совфеда в Норвегии

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила письмо председателю Стортинга (однопалатного парламента) Норвегии, где сообщила, что считает провокацией ситуацию с задержанием в Осло сотрудника аппарата верхней палаты парламента Михаила Бочкарева.
"С первых минут, когда мы получили информацию, активно выключились в работу по защите нашего сотрудника. Кроме того, я написала личное письмо председателю Стортинга, где изложила свою позицию, что это чистейшей воды провокация. Не было никаких оснований и причин для такого рода действий", - сказала Матвиенко журналистам в среду.
Спикер Совфеда рассчитывает, что Бочкарев будет освобожден в ближайшее время.
"Я уверена, что он будет в ближайшее время освобожден. Все будем для этого делать", - сказала сенатор журналистам в среду.