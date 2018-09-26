{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Матвиенко назвала провокацией задержание сотрудника аппарата Совфеда в Норвегии

Председатель верхней палаты парламента РФ рассчитывает на освобождение Михаила Бочкарева в ближайшее время

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила письмо председателю Стортинга (однопалатного парламента) Норвегии, где сообщила, что считает провокацией ситуацию с задержанием в Осло сотрудника аппарата верхней палаты парламента Михаила Бочкарева.

"С первых минут, когда мы получили информацию, активно выключились в работу по защите нашего сотрудника. Кроме того, я написала личное письмо председателю Стортинга, где изложила свою позицию, что это чистейшей воды провокация. Не было никаких оснований и причин для такого рода действий", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

Спикер Совфеда рассчитывает, что Бочкарев будет освобожден в ближайшее время.

"Я уверена, что он будет в ближайшее время освобожден. Все будем для этого делать", - сказала сенатор журналистам в среду.

Теги
НорвегияРоссия
Мутко: правительство готово работать с региональными властями независимо от их взглядов
Зампредседателя правительства заявил, что большее значение имеет не политическая принадлежность властей региона, а их вовлечение в федеральные программы
Читать полностью