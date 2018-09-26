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Премьер-министры РФ и Финляндии начали переговоры в Хельсинки

По итогам переговоров Медведев и Сипиля проведут пресс-конференцию

ХЕЛЬСИНКИ, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его финский коллега Юха Сипиля начали переговоры в узком составе.

Председатель правительства России прибыл в среду в Финляндию с однодневным визитом. У него запланированы переговоры с премьер-министром Финляндии Юхой Сипиля в узком составе, а затем - с участием членов делегаций двух стран. Об итогах главы кабинетов министров расскажут на пресс-конференции.

Начиная встречу, Медведев и Сипиля обменялись рукопожатиями, их разговор проходит за закрытыми от журналистов дверями.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичФинляндияРоссияСипиля, Юха
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