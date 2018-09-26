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Второй тур выборов в двух регионах РФ
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Облизбирком признал Сипягина избранным губернатором Владимирской области

Во втором туре выборов главы региона он набрал 57,03% голосов

ВЛАДИМИР, 26 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Владимирской области признала повторное голосование по выборам губернатора региона состоявшимися и утвердила итоги, согласно которым избранным на должность губернатора признан член ЛДПР Владимир Сипягин.

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"Признать повторное голосование по выборам губернатора Владимирской области 23 сентября 2018 года состоявшимися, результаты повторного голосования - действительными. Считать избранным на должность губернатора Владимирской области Сипягина Владимира Владимировича", - объявил председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев.

В свою очередь присутствовавший на заседании избирательной комиссии Сипягин поблагодарил членов облизбиркома за профессиональную работу и обеспечение честных выборов.

Как уточнил Минаев, в течение пяти дней Сипягин должен предоставить в облизбирком документ о том, что не имеет ограничений для вступления в должность.

"Инаугурация нового главы региона должна состояться в течение 10-15 дней после публикации постановления о признании выборов состоявшимися, то есть в период с 7 по 11 октября", - добавил Вадим Минаев.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области состоялся 23 сентября. По итогам обработки 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набирал 57,03% голосов, оставив позади действующую главу региона Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией" с результатом 37,46%. По предварительным данным, в голосовании приняли участие 38,29% избирателей региона - больше, чем в первом туре, когда явка составила 32,96%. При этом 9 сентября Сипягин уступил Орловой, получив только 31,19% голосов против 36,42%.

Теги
РоссияВладимирская областьВторой тур выборов в двух регионах РФ
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