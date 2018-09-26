Путин предложил Морозову возглавить Астраханскую область

НОВО-ОГАРЕВО, 26 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил Сергею Морозогву стать врио губернатора Астраханской области.

"Я хочу вам предложить поработать в одном из субъектов Российской Федерации, - сказал глава государства в ходе рабочей встречи. - Губернатор Астраханской области, Александр Александрович Жилкин - он там давно уже работает, и он обратился с просьбой перевести его на другое место работы".

Путин отметил, что его собеседник работал помощником министра обороны РФ и в последнее время был заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России. По его словам, на этих местах работы Морозов "продемонстрировал хорошие результаты и очень ответственное отношение к делу". Новый временно исполняющий обязанности губернатора со своей стороны поблагодарил за оказанное доверие и заявил о том, что осознает серьезность стоящих перед ним задач.

Глава государства подчеркнул, что Астраханская область очень тесно связана с внешнеэкономической деятельностью. По его данным примерно 13% ВРП напрямую формируются за счет внешнеэкономической деятельности, а если принимать во внимание и косвенную составляющую, то это не менее 25%. "Я уже не говорю о добыче углеводородов, но, скажем, то же самое судостроение фактически как кластер создавалось в последнее время именно для реализации проектов добычи, скажем, на Каспии", - сказал Путин.

Президент указал на то, что множество других вещей в экономике региона "так или иначе, напрямую или косвенно, [связано] с внешнеэкономической деятельностью с нашими соседями, с Казахстаном, Азербайджаном, Туркменистаном". При этом, по его мнению, это "край очень богатый, прежде всего людьми, их талантами, и природными ресурсами, промышленность в целом развита достаточно эффективно". "Что касается будущего, мы с вами посмотрим, оно будет зависеть от того, насколько успешно вам удастся реализовать свои лучшие качества на этой работе", - добавил в заключение президент.