Путин предложил Казбеку Кокову занять пост врио главы Кабардино-Балкарии

НОВО-ОГАРЕВО, 26 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил депутату парламента Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову стать врио главы республики.

"Хочу предложить вам вернуться в Кабардино-Балкарию - на первом этапе в качестве исполняющего обязанности главы республики", - сказал глава государства в ходе рабочей встречи с Коковым, прошедшей в среду.

"Ситуация складывается таким образом, что Ваш однофамилец, Юрий Александрович Коков, попросил перевести его по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера, на работу в Москву", - пояснил президент.

Путин напомнил, что Казбек Коков работал в Кабарино-Балкарии в разных качествах, в частности, был заместителем министра, а также на протяжении многих лет работает в администрации президента РФ.

"Не мне вам говорить, что ваша семья связана с вашей родной республикой самым тесным, наитеснейшим образом. Ваш отец возглавлял республику с 1992-го по 2005 год, и о нем там очень добрая, хорошая память. Он был эффективным руководителем и очень надежным товарищем", - также добавил президент.