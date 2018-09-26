Медведев: Москва и Хельсинки могут сотрудничать даже при сложных отношениях РФ и ЕС

ХЕЛЬСИНКИ, 26 сентября. /ТАСС/. Развитие сотрудничества РФ и Финляндии является доказательством того, что совместно можно решать любые задачи даже при сложных отношениях России и Евросоюза, и РФ хочет вернуть себе первое место среди торговых партнеров Финляндии. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров со своим финляндским коллегой Юхой Сипиля.

"Мы действительно провели продуктивные и насыщенные двусторонние переговоры, это наша четвертая встреча уже. Дважды мы встречались в Санкт-Петербурге, один раз на родине господина премьер-министра - в городе Оулу. Это как раз лучшее доказательство того, что в двустороннем порядке можно решать самые разные задачи даже в тот период, когда между Российской Федерацией и Европейским Союзом ситуация в отношениях достаточно непростая", - сказал Медведев.

Премьер-министр отметил, что Финляндия является надежным партнером для РФ и двум странам удалось преодолеть тот спад товарооборота, который наблюдался 2-3 года назад.

Глава кабмина напомнил, что пик взаимной торговли пришелся на 2013 год. "Задача, которую мы перед собой ставим - вернуть Россию на первое место среди торговых партнеров Финляндии, как это было некоторое время назад. Сейчас мы находимся на третьей позиции после Германии и Швейцарии", - подчеркнул Медведев.

Премьер-министр добавил, что в этом вопросе главная роль отводится среднему и крупному бизнесу двух стран, действия которого способствуют росту взаимных инвестиций, объем который со стороны финляндских компаний в российскую экономику составляет $14 млрд.