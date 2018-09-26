Путин посетит Баку и Душанбе, где встретится с коллегами по СНГ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг начинает двухдневную зарубежную поездку, в ходе которой посетит Азербайджан, где запланирован целый ряд мероприятий, и Таджикистан, где состоится саммит СНГ. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Четвертая встреча

В Баку российский лидер прилетит с кратким рабочим визитом по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева. По словам Ушакова, Путин и Алиев проведут двустороннюю беседу, а также выступят на пленарной сессии Девятого российско-азербайджанского межрегионального форума и посетят соревнования последнего дня 32-го чемпионата мира по дзюдо.

По словам Ушакова, сотрудничество России с Азербайджаном активно развивается, в том числе на высшем уровне - в текущем году это будет уже четвертая встреча Путина и Алиева. На переговорах в Баку, как отметил помощник российского лидера, "очевидно, пойдет разговор по итогам договоренностей, которые были достигнуты [на предыдущей встрече лидеров] 1 сентября в Сочи".

В 2017 году товарооборот России и Азербайджана вырос на 34,4%, до $2,63 млрд, в первом полугодии текущего года отмечено некоторое снижение показателей (на 12%). Российские прямые инвестиции в экономику Азербайджана составляют около $1,5 млрд. Развивается сотрудничество двух стран по линии "Роснефти", "Лукойла", "Газпром экспорта", "ИнтерРАО" и других крупных компаний, а также кооперация в сфере транспорта и инфраструктуры; растут поставки азербайджанской сельхозпродукции на российский рынок.

Что касается межрегионального форума, то, как отметил Ушаков, он проходит ежегодно с 2010 года, однако впервые на нем будут присутствовать президенты России и Азербайджана. По словам представителя Кремля, на форуме будут работать делегации десяти российских регионов, представители более 200 фирм. Всего в конференции примут участие около 700 человек. "В рамках форума планируется подписание более 20 совместных документов и контрактов", - сказал Ушаков.

В 32-м чемпионате мира по дзюдо, который посетят в Баку в четверг Путин и Алиев, участвуют более 800 спортсменов из 125 стран. Россию представляют 30 атлетов. Путин, имеющий звание мастера спорта по дзюдо, неоднократно в должности президента наблюдал за соревнованиями по этому виду борьбы. В том числе, он посещал предыдущий чемпионат мира - в августе 2017 года в Будапеште.

Содружество в Душанбе

После мероприятий в Баку глава российского государства вылетит в Душанбе, где в четверг стартует двухдневная встреча лидеров стран СНГ. "Путин вечером 27 сентября прибудет в Душанбе, программа начнется неформальным ужином, когда президенты в нерабочей обстановке общаются друг с другом и обсуждают различные проблемы, в том числе и достаточно чувствительного характера", - сказал Ушаков. По его словам, участие в саммите СНГ, основная программа которого состоится 28 сентября в столице Таджикистана, подтвердили также президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, премьер-министр Армении. Туркменистан будет представлен на уровне вице-премьера.

Ушаков сообщил, что на полях саммита состоятся встречи Путина с президентами Таджикистана и Киргизии - Эмомали Рахмоном и Сооронбаем Жээнбековым. Кроме того, в Кремле не исключили и ряд других контактов "на ногах". В частности, планируется такая беседа в четверг вечером с президентом Молдавии Игорем Додоном.

По итогам саммита 28 сентября планируется принять 18 документов. Особое внимание главы государств Содружества уделят обсуждению подготовки к предстоящему в 2020 году 75-летию победы в Великой Отечественной войне.