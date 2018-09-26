Правительство РФ рассмотрит основные направления деятельности до 2024 года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в четверг очередное заседание кабинета министров. На повестку дня вынесено девять вопросов, основным из которых, как сообщили в пресс-службе правительства, станет рассмотрение проекта Основных направлений деятельности (ОНДП) до 2024 года.

Поручение разработать соответствующий документ президент РФ Владимир Путин дал в новом майском указе. Согласно этому документу, крайним сроком завершения работы было определено 1 октября текущего года. Как ранее отмечал премьер-министр в ходе одного из совещаний по подготовке ОНДП, все положения нового документа не должны дублировать майский указ главы государства.

"Документ этот ключевой для правительства, он определит, как мы будем работать в ближайшие годы, чтобы обеспечить достижение национальных целей", - подчеркнул глава кабмина на соответствующей встрече 30 августа.

Среди таковых он назвал стабильное развитие с низкой инфляцией и растущими доходами граждан, создание современной инфраструктуры, высокотехнологичных производств, ускоренное внедрение инноваций и цифровых технологий. Для этого же, по мнению Медведева, необходимо добиться заметного оживления деловой и инвестиционной активности, прежде всего за счет создания стабильных и необременительных условий для частных инвесторов. Речь в первую очередь идет о налоговой системе, тарифном регулировании, контрольно-надзорной деятельности и механизме частно-государственного партнерства, который нуждается в обновлении.

При этом Медведев неоднократно заявлял, что ОНДП до 2024 года должны быть направлены на дальнейшее повышение уровня жизни людей, рост ее продолжительности, обеспечение хорошей медицины и комфортного жилья, стабильного дохода, защищенного от инфляции, гарантий трудоустройства и возможностей для обучения. Премьер также ранее заявлял о том, что значительная часть указанных задач будет решаться с помощью национальных проектов.

Кроме того, министры среди прочих тем рассмотрят изменения в законы "Об аудиторской деятельности", "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов", примут решение по законопроекту "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2019 год". Также в повестку дня включен вопрос о дополнительном субсидировании пассажирских авиаперевозок на Дальнем Востоке и с Дальнего Востока в европейскую часть страны. Предлагается выделить средства в размере 400 млн рублей для предоставления целевых субсидий организациям воздушного транспорта.