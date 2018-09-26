Власти Ингушетии детально проинформируют население о пограничном соглашении с Чечней

МАГАС, 27 сентября. /ТАСС/. Установленная в среду административная граница между Чечней и Ингушетией будет отражена для населения Ингушетии на картах, также всем желающим расскажут детально про пункты подписанного главами двух регионов документа, сообщила пресс-служба главы республики Юнус-Бека Евкурова.

"Необходимо председателю правительства и главе администрации уже с завтрашнего дня вывесить карты и население проинформировать по пунктам соглашения. На мероприятии этом, которое лучше провести в правительстве, должны присутствовать и кадастровая палата, и Минсельхоз, и главы районов, городов республики. Чтобы все поняли - мы не уступили, и чеченская сторона не уступила, мы прошли по сложившейся границе, которая сложилась не сегодня или вчера, а в 90-х годах", - передает пресс-служба слова Евкурова.

Он также отметил, что закрепление границ будет только способствовать укреплению братских отношений между двумя регионами.

В среду в Магасе был подписан договор о закреплении административной границы между Ингушетией и Чечней. Вопрос о спорных территориях между этими республиками оставался нерешенным с начала 1990-х годов.

Ожидаемое подписание документа было неоднозначно воспринято в республиках из-за опасений, что в результате часть земель будет неправильно закреплена. В Магасе во вторник прошел митинг, в социальных сетях размещались призывы к проведению несанкционированных акций и в среду. Впоследствии глава Ингушетии Евкуров пояснил, что физической передачи территорий между республиками не будет и пообещал провести по этому поводу дополнительную разъяснительную работу. А глава Чечни Рамзан Кадыров выразил надежду, что окончательное установление административной границы укрепит отношения между двумя регионами.