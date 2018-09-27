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Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья
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Депутаты Приморья планируют назначить дату выборов губернатора на внеочередном заседании

Как сообщил председатель комитета по региональной политике и законности регионального парламента Джамбулат Текиев, заседание пройдет 16 октября
© Артем Геодакян/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Приморского края назначили на 16 октября внеочередное заседание, на котором планируется рассмотреть вопрос о назначении новой даты выборов губернатора региона.

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Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по региональной политике и законности регионального парламента Джамбулат Текиев.

"Вопрос о назначении даты выборов губернатора рассмотрим 16 октября на внеочередном заседании", - заявил Текиев.

Ранее сообщалось, что рассмотреть вопрос о дате проведения новых выборов планировалось 26 сентября. Однако этот вопрос не был внесен в повестку работы.

Теги
РоссияПриморский крайСитуация вокруг выборов губернатора Приморья
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