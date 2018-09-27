Региональные отделения четырех партий выдвинут кандидатов на пост главы Сахалина

ТАСС, 27 сентября. Региональные отделения четырех политических партий готовы выдвинуть своих кандидатов для участия в досрочных выборах губернатора Сахалинской области, которые планируется провести 8 сентября 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в реготделениях партий.

"Мы будем выдвигать своего кандидата, решим это на областной партийной конференции в июне. Скорее всего, некоторых предварительных кандидатов мы сможем назвать и раньше. У нас в партии много кадров, будем отбирать. Прежде всего, человек должен быть готов принять на себя груз управления регионом, это будет основным критерием", - заявил первый секретарь регионального отделения КПРФ Павел Ашихмин.

Кандидатура от "Справедливой России" будет зависеть от фигуры врио главы региона, сказал ТАСС председатель реготделения справороссов Александр Анистратов. "[От этого] будем выстраивать дальнейшую работу. Партия не может оставаться в стороне и она будет кого-то предлагать", - отметил он.

"Яблоко" уже определилось со своей кандидатурой. "Наш кандидат - руководитель отделения Вениамин Пак", - сообщили в региональном отделении партии. ЛДПР также готова выставить своего представителя на выборы. "Есть достойные люди, с кандидатом определимся на координационном совете", - сказал координатор реготделения Борис Канатов.

Кандидатура от единороссов будет обсуждаться на политсовете, дата которого пока не определена, сообщили ТАСС в сахалинском региональном отделении партии "Единая Россия".

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении главы Сахалинской области Олега Кожемяко врио губернатора Приморского края. Обязанности руководителя области пока исполняет председатель регионального правительства Вера Щербина.