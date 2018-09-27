{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Региональные отделения четырех партий выдвинут кандидатов на пост главы Сахалина

Досрочные выборы губернатора региона могут пройти 8 сентября 2019 года

ТАСС, 27 сентября. Региональные отделения четырех политических партий готовы выдвинуть своих кандидатов для участия в досрочных выборах губернатора Сахалинской области, которые планируется провести 8 сентября 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в реготделениях партий.

На эту тему

"Мы будем выдвигать своего кандидата, решим это на областной партийной конференции в июне. Скорее всего, некоторых предварительных кандидатов мы сможем назвать и раньше. У нас в партии много кадров, будем отбирать. Прежде всего, человек должен быть готов принять на себя груз управления регионом, это будет основным критерием", - заявил первый секретарь регионального отделения КПРФ Павел Ашихмин.

Кандидатура от "Справедливой России" будет зависеть от фигуры врио главы региона, сказал ТАСС председатель реготделения справороссов Александр Анистратов. "[От этого] будем выстраивать дальнейшую работу. Партия не может оставаться в стороне и она будет кого-то предлагать", - отметил он.

"Яблоко" уже определилось со своей кандидатурой. "Наш кандидат - руководитель отделения Вениамин Пак", - сообщили в региональном отделении партии. ЛДПР также готова выставить своего представителя на выборы. "Есть достойные люди, с кандидатом определимся на координационном совете", - сказал координатор реготделения Борис Канатов.

Кандидатура от единороссов будет обсуждаться на политсовете, дата которого пока не определена, сообщили ТАСС в сахалинском региональном отделении партии "Единая Россия".

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении главы Сахалинской области Олега Кожемяко врио губернатора Приморского края. Обязанности руководителя области пока исполняет председатель регионального правительства Вера Щербина.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКожемяко, Олег НиколаевичРоссияСахалинская область
Спикер заксобрания Забайкалья Лиханов сохранил свой пост в новом составе парламента
За кандидатуру Игоря Лиханова проголосовали 32 депутата
Читать полностью