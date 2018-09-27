Спикер заксобрания Забайкалья Лиханов сохранил свой пост в новом составе парламента

ЧИТА, 27 сентября. /ТАСС/. Депутат законодательного собрания Забайкальского края от "Единой России" Игорь Лиханов, возглавивший региональный парламент в 2016 году, переизбран на этот пост в новом составе заксобрания.

"Из 48 депутатов, присутствовавших на заседании, за кандидатуру Лиханова проголосовали 32, за Мерзликин - 16. <...> Таким образом, Игорь Лиханов избран председателем законодательного собрания Забайкальского края", - объявил итоги голосования депутат, председатель счетной комиссии Алексей Саклаков.

Соперником Лиханова был представитель КПРФ Николай Мерзликин, дважды безуспешно выдвигавшийся на пост губернатора Забайкальского края.

Перед началом голосования губернатор Наталья Жданова призвала парламентариев поддержать кандидатуру Лиханова, отметив его честность и ответственность. Она напомнила, что задача председателя брать ответственность, в том числе, за непопулярные решения.

Лиханов родился в 1953 году в Читинской области. Окончил Читинский мединститут, кандидат медицинских наук, врач высшей категории. С 1994 по 2013 годы работал главным врачом клинической больницы.

В апреле 2016 года его избрали председателем законодательного собрания края после того, как его предшественница Наталья Жданова была назначена врио губернатора региона. 9 сентября, в единый день голосования, Лиханов в четвертый раз был избран депутатом регионального парламента.

Новый состав заксобрания Забайкалья

На 50 мест в заксобрании Забайкалья претендовали представители восьми партий. Депутатов избирали на пять лет по пропорционально-мажоритарной системе: 25 человек - по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам.

В результате голосования 9 сентября "Единая Россия" получила 21 мандат в парламенте вместо прежних 36. КПРФ и ЛДПР увеличили свои представительства с четырех до 14 и 10 человек соответственно. "Справедливой России" достались три мандата. Впервые в региональный парламент прошли по одному представителю Партии дела и Партии пенсионеров России.

Из 50 новых депутатов лишь 16 человек работали в предыдущем созыве.