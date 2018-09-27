Единоросс Михайлов стал новым сенатором от Забайкальского края

ЧИТА, 27 сентября. /ТАСС/. Депутат законодательного собрания Забайкальского края от "Единой России", секретарь регионального отделения этой партии Сергей Михайлов избран новым членом Совета Федерации.

Соперником Михайлова был секретарь крайкома КПРФ, руководитель фракции этой партии в заксобрании Юрий Гайдук.

"Из 48 депутатов, присутствовавших на заседании, за кандидатуру Михайлова проголосовали 31, за Гайдука - 15. Два бюллетеня признаны недействительными", - объявил итоги тайного голосования председатель счетной комиссии Алексей Саклаков.

Перед голосованием губернатор Наталья Жданова призвала депутатов поддержать кандидатуру Михайлова, отметив его опыт и знания в агропромышленной отрасли.

Михайлов родился в 1965 году в забайкальском городе Нерчинск. После окончания Читинского педагогического института преподавал в совхоз-техникуме. С 1997 по 2008 годы был директором Нерчинского аграрного техникума. В 2013 году избран в Заксобрание Забайкальского края, стал руководителем фракции "Единой России".

Предшественник Михайлова на посту сенатора от Забайкалья Степан Жиряков на прошлой неделе отказался от мандата депутата нового созыва заксобрания и лишился возможности переизбрания в Совфед. Свой поступок он объяснил переходом на новое место работы.