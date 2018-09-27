Глава Приамурья назвал в числе первоочередных задач реализацию инфраструктурных проектов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Укрепление берега реки Амур, строительство трансграничной канатной дороги через нее и реализация других инфраструктурных проектов станут первоочередными задачами для губернатора Амурской области Василия Орлова, вступившего в должность в четверг. Об этом он сам сообщил журналистам.

"Главный по масштабу проект - это газоперерабатывающий и газохимический комплекс, который, я очень рассчитываю, будет строить "Сибур". В ближайшее время мы займемся берегоукреплением реки Амур, начнем строить канатную дорогу, у нас завершается строительство автодорожного моста, есть планы по строительству железнодорожного моста в Китай, и очень надеюсь, что нам удастся начать проект автомобильного моста через реку Зея, второго моста", - перечеслил Орлов.

Во время церемонии вступления Орлова в должность вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев передал ему папку с поручениями президента и правительства РФ.

"[В красной папке] поручения президента РФ Владимира Владимировича Путина, поручения правительства по поводу развития Амурской области. Здесь очень много, что нужно сделать, здесь строится 32 социальных объекта, город Свободный нам надо развивать, потому что вокруг там будут крупнейшие предприятия и сегодня город не готов принять такое количество новых жителей, новых работников. Сельское хозяйство надо развивать, все это в этих поручениях есть", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос журналистов о том, что содержится в переданной Орлову красной папке.

Он добавил, что выполнение поручений будет контролироваться со стороны полпредства, также будет оказываться необходимая помощь региону.

В конце мая президент РФ Владимир Путин назначил 43-летнего Орлова, работавшего ранее в "Сибуре", временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области. С мая 2013 по сентябрь 2015 года Орлов занимал пост министра экономического развития региона. На пост главы области он баллотировался от партии "Единая Россия" и на выборах 9 сентября набрал 55,6% голосов.