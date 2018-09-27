Депутаты горсовета приняли отставку мэра Уфы Ирека Ялалова

УФА, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты горсовета Уфы приняли в четверг отставку мэра столицы Башкирии Ирека Ялалова, который занимал должность градоначальника с конца 2011 года, передает корреспондент ТАСС с заседания.
Отставку поддержали 26 депутатов, один воздержался.
Ранее сообщалось, что мэр Уфы Ирек Ялалов 17 сентября написал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с избранием депутатом парламента Башкирии на выборах в Единый день голосования 9 сентября. Политсовет регионального отделения "Единой России", которой принадлежит большинство в новом составе законодательного собрания республики, 22 сентября предложил его кандидатуру в члены Совета Федерации. Данное предложение направлено на рассмотрение президиума генерального совета партии в Москве.
Ирек Ялалов родился 27 января 1961 года в Уфе. Окончил Уфимский нефтяной институт, Уфимский юридический институт МВД РФ. В 2001-2010 годы занимал разные должности в администрации Уфы. В 2010-2011 годы - министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии. С декабря 2011 года стал и. о. мэра Уфы, с января 2012 года официально вступил в эту должность.
Исполнять обязанности главы города будет 54-летний первый замглавы администрации города Салават Хусаинов. Решение об этом принято депутатами на заседании горсовета Уфы в четверг, передает с места корреспондент ТАСС.
Также назначен конкурс на замещение должности мэра города.
Салават Хусаинов родился 10 марта 1964 года в селе Зильдярово Миякинского района Башкирии. Окончил уфимский филиал Московского технологического института по специальности инженер-механик. Трудовую деятельность в сфере ЖКХ начинал инженером производственного треста жилищного хозяйства Кировского района Уфы, возглавлял ряд жилищных организаций в этом же районе, занимал руководящие должности на участках филиала "Уфагаз". В 2005-2013 гг. занимал различные должности в администрации Уфы, с 2014 года - первый замглавы мэрии города.