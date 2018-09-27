Орлов: состав правительства Приамурья практически не будет изменен

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов, вступивший в должность в четверг, намерен в ближайшие две недели представить новый состав правительства региона, который при этом почти не претерпит изменений. Об этом он сообщил журналистам.

"У нас по кадровому составу процентов на 90 укомплектовались, есть несколько позиций незакрытых, но там слишком сложные позиции, нужно подбирать людей, поэтому пока в процессе. Я думаю, что в ближайшие две недели я оглашу новый состав правительства, он практически будет без изменений, вы видите, что в последнее время мы достаточно плотно занимались подбором", - сказал Орлов.

Он уточнил, что сейчас в областном правительстве остается открытой позиция зампреда, который курирует строительство, ЖКХ и транспорт.

"Дело в том, что очень сложная позиция с точки зрения компетенций, очень разные компетенции. У нас тем не менее три сильных министра, и они справляются сейчас каждый сам по себе, но нужен человек, который сможет продвигать наши идеи на московском уровне, для этого он должен обладать очень широким объемом компетенций. Поэтому вот эта позиция пока не закрыта", - пояснил губернатор.

Ранее в интервью ТАСС Орлов, тогда временно исполнявший обязанности губернатора, рассказывал, что основной костяк команды сформирован, осталось найти руководителей нескольких министерств. Тогда же он отмечал, что в регионе кадровый голод, поэтому не исключено, что вакансии займут представители Приамурья, работающие в Москве.

Глава региона пока не определился, кто будет представлять регион в Совете Федерации.

"Направляли кандидатуры троих человек, один из которых - Иван Николаевич Абрамов (член ЛДПР), действующий сенатор Александр Суворов и представитель, родившийся в Белогорске (Амурская область), Артем Шейкин - это человек, который сегодня работает советником в мэрии Санкт-Петербурга, ведет молодежную политику. Думаю, что он окажет здесь существенное экспертное влияние на развитие молодежной политики, применив опыт, который сегодня передается в Санкт-Петербурге", - сказал Орлов.

По его словам, решение будет принято в ближайшее время.

Орлов был назначен врио губернатора Амурской области 30 мая. На выборах 9 сентября он победил, набрав 55,6% голосов.