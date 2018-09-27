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Генассамблея ООН - 2018

Лавров обсудил с главой МИД Армении углубление взаимодействия двух стран

Главы внешнеполитических ведомств затронули вопросы российско-армянского взаимодействия в рамках международных форумов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в среду с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном двустороннее взаимодействие на международных площадках. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Встреча состоялась на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Был обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня, - информировали в министерстве. - Особое внимание уделено российско-армянскому взаимодействию в рамках международных форумов".

В тот же день министры встречались также в ходе рабочего завтрака глав МИД ОДКБ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияГенассамблея ООН - 2018
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