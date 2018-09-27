Лавров обсудил с главой Экваториальной Гвинеи актуальные вопросы двусторонних отношений

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого обсудили на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН актуальные вопросы развития двусторонних отношений. Об этом сообщает в четверг МИД России.

"В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-экватогвинейских отношений, включая активизацию политического диалога и наращивание взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической и военно-технической сферах", - говорится в сообщении.

"При обсуждении международной проблематики основное внимание было уделено совместной работе в рамках ООН, в том числе в Совете Безопасности ООН, непостоянным членом которого в настоящее время является РЭГ [Республика Экваториальная Гвинея]", - добавили в министерстве.