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Генассамблея ООН - 2018

Лавров обсудил с главой Экваториальной Гвинеи актуальные вопросы двусторонних отношений

Главы внешнеполитических ведомств затронули вопросы активизации политического диалога и наращивания взаимовыгодного партнерства

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого обсудили на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН актуальные вопросы развития двусторонних отношений. Об этом сообщает в четверг МИД России.

"В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-экватогвинейских отношений, включая активизацию политического диалога и наращивание взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической и военно-технической сферах", - говорится в сообщении.

"При обсуждении международной проблематики основное внимание было уделено совместной работе в рамках ООН, в том числе в Совете Безопасности ООН, непостоянным членом которого в настоящее время является РЭГ [Республика Экваториальная Гвинея]", - добавили в министерстве.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичОбианг Нгема Мбасого, ТеодороГвинеяСШАРоссияГенассамблея ООН - 2018
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