Эксперты: врио главы Приморья Кожемяко зарекомендовал себя на Сахалине

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Назначенный врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко на Сахалине зарекомендовал себя как человек, способный руководить сложными процессами и избегать социальной напряженности. При этом, отмечают в регионе, он внес большой вклад в развитие сельского хозяйства и туризма.

Президент РФ Владимир Путин 26 сентября назначил Кожемяко, с 2015 года руководившего Сахалинской областью, врио губернатора Приморья.

По словам сахалинского политолога Александра Конькова, Кожемяко "зарекомендовал себя, как человек, который может "разруливать" сложные процессы и в то же время не доводить дело до социальных взрывов". "[Кожемяко] умеет проводить федеральную повестку, федеральные цели реализовывать, но при этом не доводит до серьезных потрясений", - сказал собеседник агентства.

Глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин назвал одним из "лейтмотивов политики" бывшего сахалинского губернатора развитие туризма.

"При нем начали реализовываться масштабные проекты ТОР "Горный воздух" <...> Значителен вклад Олега Николаевича в развитие сельского хозяйства региона и, как следствие, в обеспечение продовольственной безопасности Сахалина и Курильских островов <...> Продукты собственного производства (мясо, молоко, овощи) сейчас без труда можно найти на прилавках южно-сахалинских магазинов", - приводит слова Надсадина пресс-служба городской администрации.

По словам мэра областного центра, администрация Южно-Сахалинска плодотворно сотрудничала с правительством региона, когда его возглавлял Кожемяко.

"Работа с Олегом Николаевичем Кожемяко стала для меня временем, когда начали воплощаться масштабные проекты в сфере благоустройства и улучшения качества жизни тысяч наших горожан <...> За эти три с половиной года мы в несколько раз нарастили объемы ремонта дорог, тротуаров, фасадов. При финансовой поддержке правительства строим школы, спортивные и туристические объекты", - рассказал Надсадин.

Выборы в Приморье

В сентябре в Приморье в два тура проходили досрочные выборы губернатора. По итогам второго тура победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"), набравший 49,55% голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%. Однако 19 сентября Центризбирком России рекомендовал региональной избирательной комиссии признать результаты выборов недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей".