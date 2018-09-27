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Патрушев обсудил с коллегой из Ирана вопросы сирийского урегулирования

В пресс-службе аппарата Совбеза РФ сообщили, что на встрече также рассмотрели вопросы российско-иранского взаимодействия в сфере безопасности

ТЕГЕРАН, 27 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани ситуацию на Ближнем Востоке, а также сирийское урегулирование. Об этом сообщил пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин.

"Николай Патрушев и Али Шамхани обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и по сирийскому урегулированию в контексте недавнего саммита лидеров России, Ирана и Турции", - отметил он.

Кроме того, обсуждались вопросы российско-иранского взаимодействия в сфере безопасности.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичИранРоссия
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