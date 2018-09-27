Путин прибыл в Баку с кратким рабочим визитом

БАКУ, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл с кратким рабочим визитом в Баку, где встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Лидеры двух стран проведут двустороннюю встречу, а также выступят на пленарной сессии IX российско-азербайджанского межрегионального форума и посетят соревнования последнего дня 32-го чемпионата мира по дзюдо.

В текущем году это будет уже четвертая встреча Путина и Алиева. На переговорах в Баку, как отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков, "очевидно, пойдет разговор по итогам договоренностей, которые были достигнуты [на предыдущей встрече лидеров] 1 сентября в Сочи". Что касается межрегионального форума, то, как отметил Ушаков, он проходит ежегодно с 2010 года, однако впервые на нем будут присутствовать президенты России и Азербайджана.

В чемпионате мира по дзюдо, который посетят в четверг Путин и Алиев, участвуют более 800 спортсменов из 125 стран. Россию представляют 30 атлетов. Путин, имеющий звание мастера спорта по дзюдо, неоднократно в должности президента наблюдал за соревнованиями по этому виду борьбы. В том числе, он посещал предыдущий чемпионат мира - в августе 2017 года в Будапеште.

После мероприятий в Баку глава российского государства вылетит в Душанбе, где в четверг начинается двухдневная встреча лидеров стран СНГ.