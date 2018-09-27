Окружное собрание НАО возглавил экс-лидер фракции "Единая Россия" в парламенте региона

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Спикером собрания депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) 28-го созыва стал лидер фракции "Единая Россия" регионального парламенте 27-го созыва Александр Лутовинов, передает корреспондент ТАСС.

"За Александра Лутовинова отдано 16 голосов, против проголосовали трое [парламентариев]", - объявил председатель счетной комиссии, депутат Александр Чурсанов. Депутатский мандат Лутовинов получил по спискам партии "Единая Россия".

Александр Ильич Лутовинов родился в марте 1957 года в удмуртском поселке Балезино. В 1979 году окончил Свердловское высшее военно-политехническое танково-артиллерийское училище, в 1989 году Военно-политическую академию имени В. И. Ленина. С 1996 по 2001 год был начальником отдела кадров Люберецкой таможни и начальником отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Жуковской таможни, с 2001 по 2003 год - замначальника Российской таможенной академии по воспитательной работе.

В 2003-2005 годах занимал пост замглавы администрации Нарьян-Мара по вопросам строительства, ЖКХ, энергетики, связи и транспорта, с 2006 по 2008 год был гендиректором компании "Мясопродукты", а с 2008 по 2009 год работал в должности первого замглавы администрации Нарьян-Мара. С 2009 по 2018 года был депутатом окружного собрания НАО, руководил фракцией "Единая Россия" в региональном парламенте 27-го созыва.

Выборы в окружное собрание депутатов прошли в единый день голосования 9 сентября. 11 депутатов были выбраны по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. "Единая Россия" получила 11 мандатов, КПРФ - три мандата, ЛДПР - два, "Коммунисты России", "Справедливая Россия" и "Родина" - по одному мандату.