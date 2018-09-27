Кожемяко рассчитывает на поддержку жителей Приморья на выборах главы региона

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Назначенный врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко рассчитывает на поддержку жителей региона, который представлял в Совете Федерации и где провел большую часть жизни. Об этом он заявил в четверг в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Если нет уверенности [в победе], то смысл какой идти [на выборы]? Я там был депутатом, был сенатором в Приморье, привел свои силы. Знаю население и, безусловно, рассчитываю на их поддержку", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"После того как возникла там (в Приморье) неопределенность, я как человек, который прожил там большую часть своей жизни, не мог быть безучастным", - добавил Кожемяко.

Он также сообщил, что свою стратегическую программу на пять лет губернаторства планирует сформировать исходя из конкретных проблем региона. "И школы 30% ветхих, более 200 ремонта требуют, и детские сады, и здравоохранение необходимо модернизировать, строить новые здания", - пояснил собеседник радиостанции.

В среду Путин предложил Кожемяко, который в 2015 году возглавил Сахалинскую область, занять пост исполняющего обязанности Приморского края. Он также добавил, что не против участия Кожемяко в выборах губернатора Приморья.

Выборы в Приморье

Досрочные выборы губернатора в Приморском крае прошли в сентябре в два тура. По итогам голосования 16 сентября победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко, получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.

Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов. 19 сентября члены ЦИК РФ единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". При этом Тарасенко уже заявил, что не планирует участвовать в новых выборах.

Новые выборы должны пройти в регионе до середины декабря.