Правительство РФ готовит ряд предложений по координации деятельности в Арктике

МУРМАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ готовит ряд предложений по организации и координации всей деятельности в российской Арктике. Об этом сообщил в четверг на выездном совместном совещании в Мурманске "Обеспечение госинтересов РФ и развитие международного сотрудничества в Арктике" председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

"Задача по развитию Арктики требует системы управления данным регионом и создания единого координирующего органа. Я знаю, что на сегодняшний день в правительстве [РФ] такая работа ведется, и [вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе] Юрий Петрович Трутнев <...> сейчас разрабатывает ряд предложений по организации и координации всей деятельности в арктической зоне", - сказал он.

По словам Мельниченко, такая система должна привести "к более четкому, систематическому и планомерному характеру, тех управленческих решений, которые будут приниматься государством".

XI Региональный общественный форум-диалог "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики", посвященный вопросам взаимодействия государственных и общественных структур при освоении Арктики, проходит в Мурманске. Среди основных тем на форуме - новые арктические технологии, социально-гуманитарный аспект проектов развития Арктики и экологические проблемы арктических проектов.

В рамках форума проходит выездное совместное совещание "Обеспечение государственных интересов РФ и развитие международного сотрудничества в Арктике". В нем принимают участие представители правительства Мурманской области, Совета Федерации, госкорпорации "Росатом" и другие.