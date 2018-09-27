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Глава Нижегородской области отправил в отставку правительство региона

Заместители губернатора и министры будут работать в статусе исполняющих обязанности до формирования нового состава правительства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сентября. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, согласно нормам местного законодательства, отправил в отставку региональное правительство. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой губернатора.

"27 сентября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отправил в отставку правительство Нижегородской области. Глава региона подписал соответствующие распоряжения в соответствии с региональным законом "О правительстве Нижегородской области", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, до момента формирования нового состава регионального правительства заместители губернатора и министры будут работать в статусе исполняющих обязанности.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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