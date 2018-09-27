Лавров пригласил главу МИД Марокко в Москву

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России и Марокко Сергей Лавров и Насер Бурита обменялись приглашениями на встрече, прошедшей на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает корреспондент ТАСС.
"Рад возможности обсудить с вами сегодня наши двусторонние отношения и сотрудничество на международных площадках, - сказал Лавров перед переговорами. - Буду рад видеть вас в Москве".
Бурита отметил, что с момента последнего визита Лаврова в Марокко прошло шесть лет, и предложил российскому министру вновь посетить страну. "Мы будем рады видеть вас в Рабате", - сказал он.
После обмена приветственными словами встреча продолжилась за закрытыми дверями.