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Генассамблея ООН - 2018

Лавров пригласил главу МИД Марокко в Москву

В свою очередь Насер Бурита отметил, что глава МИД РФ уже шесть лет не посещал Раббат

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России и Марокко Сергей Лавров и Насер Бурита обменялись приглашениями на встрече, прошедшей на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает корреспондент ТАСС.

"Рад возможности обсудить с вами сегодня наши двусторонние отношения и сотрудничество на международных площадках, - сказал Лавров перед переговорами. - Буду рад видеть вас в Москве".

Бурита отметил, что с момента последнего визита Лаврова в Марокко прошло шесть лет, и предложил российскому министру вновь посетить страну. "Мы будем рады видеть вас в Рабате", - сказал он.

После обмена приветственными словами встреча продолжилась за закрытыми дверями.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияМароккоГенассамблея ООН - 2018
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