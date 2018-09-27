Губернатор Нижегородской области назначил Владимира Лебедева сенатором от региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сентября. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин наделил полномочиями сенатора от региона Владимира Лебедева, который представляет область в Совете Федерации с сентября 2014 года.
"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о наделении Владимира Лебедева полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от правительства Нижегородской области. Соответствующий документ направлен в Совет Федерации", - говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой областного правительства.
Комментируя назначение, Глеб Никитин отметил успешный опыт работы Лебедева в Совете Федерации.
"Владимир Лебедев не новичок в Совете Федерации, при этом, работая в столице, он очень хорошо понимает проблематику Нижегородской области. Совет Федерации сегодня играет очень важную роль в жизни страны, а статус сенатора позволяет отстаивать интересы региона на самом высоком уровне. У нас много проектов, которые нуждаются в федеральной поддержке. Уверен, что Владимир Альбертович справится с этими задачами и продолжит работать на благо Нижегородской области", - передает пресс-служба слова губернатора.
До начала работы в Совете Федерации Владимир Лебедев занимал пост заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководителя Федерального агентства лесного хозяйства.