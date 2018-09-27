Путин прибыл в Душанбе, где примет участие в мероприятиях саммита СНГ

ДУШАНБЕ, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл из Баку в Душанбе, где примет участие в мероприятиях саммита СНГ. Как ранее сообщал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, программа начнется вечером 27 сентября неформальным ужином в правительственной резиденции. Предполагается, что президенты в нерабочей обстановке пообщаются друг с другом и обсудят различные проблемы, "в том числе и достаточно чувствительного характера", добавлял Ушаков.

Основная программа саммита СНГ состоится 28 сентября в столице Таджикистана. Участие в ней подтвердили президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, премьер-министр Армении. Туркменистан будет представлен на уровне вице-премьера. Запланированы заседания в узком и расширенном составах.

Ушаков также сообщал, что на полях саммита состоятся встречи Путина с президентами Таджикистана и Киргизии - Эмомали Рахмоном и Сооронбаем Жээнбековым. Кроме того, в Кремле не исключили и ряд других контактов "на ногах". В частности, планируется такая беседа в четверг вечером, 27 сентября, с президентом Молдавии Игорем Додоном.

По итогам саммита 28 сентября планируется принять 18 документов. Особое внимание главы государств Содружества уделят обсуждению подготовки к предстоящему в 2020 году 75-летию победы в Великой Отечественной войне. С российской стороны спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко планирует сделать доклад о проекте Конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.