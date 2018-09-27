Песков: решение о границе между Ингушетией и Чечней принято на уровне субъектов

ДУШАНБЕ, 27 сентября. /ТАСС/. Решение о закреплении административной границы между Ингушетией и Чечней было принято в соответствии с российским законодательством на уровне субъектов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .

"Это - субъектовые решения, они согласуются на уровне субъектов, - сказал он. - Естественно, федеральный центр информируется об этом". Песков особо подчеркнул, что "все в рамках российского действующего законодательства осуществляется".

В среду в Магасе был подписан договор о закреплении административной границы между Ингушетией и Чечней. Вопрос о спорных территориях между этими республиками оставался нерешенным с начала 1990-х годов.

Ожидаемое подписание документа было неоднозначно воспринято в республиках из-за опасений, что в результате часть земель будет передана.

В Магасе во вторник прошел митинг, в социальных сетях размещались призывы к проведению несанкционированных акций и в среду. Впоследствии глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пояснил, что физической передачи территорий между республиками не будет и пообещал провести по этому поводу дополнительную разъяснительную работу.

А глава Чечни Рамзан Кадыров выразил надежду на то, что окончательное установление административной границы укрепит отношения между двумя регионами.