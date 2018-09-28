Тарасенко поблагодарил жителей Приморья за поддержку и оставил пост главы края

"Спасибо вам за то, что поддержали. Олега Николаевича [Кожемяко] я знаю давно, лет 20 мы уже дружим, и хочу сказать, в Приморском крае работы действительно очень много, и нужно сделать его достойным, хорошим, процветающим краем. Спасибо вам большое", - сказал Тарасенко.

В среду президент РФ Владимир Путин предложил Кожемяко, который в 2015 году возглавил Сахалинскую область, занять пост исполняющего обязанности губернатора Приморского края. Он также добавил, что не против участия Кожемяко в выборах губернатора Приморья.

Досрочные выборы губернатора в Приморском крае прошли в сентябре в два тура. По итогам голосования 16 сентября победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.

Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов. 19 сентября члены ЦИК РФ единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". При этом Тарасенко уже заявил, что не планирует участвовать в новом этапе.

Новые выборы должны пройти в регионе до середины декабря.