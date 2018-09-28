Константин Толкачев в пятый раз переизбран на должность председателя парламента Башкирии

УФА, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госсобрания Башкирии назначили Константина Толкачева председателем парламента республики, передает корреспондент ТАСС с первого заседания регионального законодательного собрания нового (шестого) созыва.

Толкачев от партии "Единая Россия" переизбран в пятый раз, эту должность он занимает с 1999 года. Его кандидатуру поддержали 88 депутатов, пятеро были против, 11 воздержались от голосования. "Для меня честь возглавить парламент республики. Уважаемые депутаты, рассчитываю на вашу поддержку, еще раз благодарю за оказанное доверие", - сказал Толкачев после избрания.

В пятницу депутатам парламента региона предстоит также утвердить количественный и персональный состав постоянных комитетов. Помимо этого, согласно повестке, будут сформированы комиссии Госсобрания, утверждены положения о постоянных комитетах и принята примерная программа законопроектной работы на осеннюю сессию 2018 года. Кроме того, ожидается, что будет рассмотрен вопрос о наделении полномочиями члена Совета Федерации от законодательного органа республики.

Толкачев родился 1 марта 1953 года в городе Новокузнецке Кемеровской области. Трудовую деятельность начал в 1970 году подручным сварщика на Кузнецком металлургическом комбинате, в 1971 - 1973 годах служил в рядах Советской Армии. В 1977 - 1996 годах - на руководящих должностях в системе МВД РФ, в 1996 - 2003 годах - начальник Уфимского юридического института МВД РФ. Неоднократно избирался депутатом Госсобрания Башкирии.

В Башкирии в единый день голосования 9 сентября выбирали депутатов Госсобрания республики шестого созыва. По итогам обработки 100% протоколов представители шести партий получили мандаты депутатов. Из 110 мандатов "Единая Россия" получила 79, КПРФ -15, ЛДПР - семь, "Справедливая Россия" - пять, "Патриоты России" - два, партия "Зеленые" - один. В региональный парламент прошел один самовыдвиженец.