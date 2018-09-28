Парламент Башкирии наделил экс-мэра Уфы Ирека Ялалова полномочиями сенатора

УФА, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госсобрания Башкирии на первом заседании регионального парламента нового (шестого) созыва наделили экс-мэра Уфы Ирека Ялалова, выдвинутого отделением партии "Единая Россия", полномочиями члена Совета Федерации от законодательного органа республики, передает корреспондент ТАСС.

Ялалов сменит на этой должности представителя от Башкирии Рафаила Зинурова, полномочия которого истекали в сентябре. Другими кандидатами, предложенными региональными отделениями КПРФ и ЛДПР, были соответственно Рустам Хафизов и Дмитрий Иванов.

"Решение [о наделении полномочиями сенатора кандидата Ялалова] принято", - сказал председатель Госсобрания Константин Толкачев, комментируя итоги голосования.

Ранее сообщалось, что Ирек Ялалов 17 сентября написал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с избранием депутатом парламента Башкирии на выборах в единый день голосования, 9 сентября. Отставка была принята депутатами горсовета Уфы 27 сентября. Политсовет регионального отделения "Единой России", которой принадлежит большинство в новом составе законодательного собрания республики, 22 сентября предложил его кандидатуру в члены Совета Федерации.

Ялалов родился 27 января 1961 года в Уфе. Окончил Уфимский нефтяной институт, Уфимский юридический институт МВД РФ. В 2001 - 2010 годах занимал разные должности в администрации Уфы. В 2010-2011 годах - министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии. С декабря 2011 года стал и.о. мэра Уфы, в 2012 - 2018 годах занимал пост градоначальника столицы Башкирии.