Россия считает неудовлетворительными механизмы ОБСЕ по борьбе с киберпреступностью

РИМ, 28 сентября. /ТАСС/. Действующие механизмы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не соответствуют требованиям тесного взаимодействия между странами в области борьбы и предотвращения киберпреступности. Об этом заявил в пятницу в своем выступлении на организованной в рамках председательства Италии в ОБСЕ конференции "Как снизить риск конфликтов и недопонимания среди государств в киберпространстве" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.

"Профильные структуры ОБСЕ в нынешнем виде не смогли проявить себя в качестве профессиональной площадки для деэскалации конфликтных ситуаций, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий", - сказал Храмов. Он напомнил, что в 2013 и 2016 годах были приняты меры укрепления доверия, необходимого для тесного межгосударственного взаимодействия. "К сожалению, следует констатировать, что имеются сложности с выполнением мер доверия, которые важны для практического взаимодействия сторон", - добавил он.

Российская сторона полагает, что регламент работы профильных структур ОБСЕ требует совершенствования, необходимо также переформатировать деятельность неформальной рабочей группы по мерам укрепления доверия. "Нами предложены конкретные шаги по совершенствованию механизмов реагирования на компьютерные инциденты. Считаем недопустимым определять источник кибератаки и выносить обвинения целым государствам по принципу "весьма вероятно" (highly likely)", - подчеркнул российский представитель. По его словам, взаимодействие в противостоянии киберпреступности между компетентными ведомствами в двустороннем формате должны опираться на правовую основу. Храмов также предостерег от "ненужной политизации", которая препятствует оперативному взаимодействию на надлежащем уровне.

Заместитель министра иностранных дел Италии Гульельмо Пикки отметил, что предложения России прозвучали "на правильной дискуссионной площадке и будут обсуждаться". Однако он выразил сомнения в том, что они будут конкретизированы в документе, готовящемся к министерской встрече ОБСЕ в начале декабря, которая будет подводить черту под итальянским председательством.

В римской конференции также приняли участие представители ПАО "Сбербанк" и ПАО "ГМК "Норильский никель". Одной из центральных тем встречи была защита информационной инфраструктуры промышленных компаний.