Рябков: пока нет понимания, состоится ли встреча Лаврова и Помпео на полях ГА ООН

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Понимания того, состоится ли на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео, пока нет. Об этом заявил ТАСС в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У меня нет информации, состоится ли до конца пребывания министра Лаврова в Нью-Йорке его отдельная встреча с госсекретарем США", - подчеркнул дипломат.

"Главы внешнеполитических ведомств России и США приняли участие в целой серии мероприятий, где они оба выступали, происходил обмен репликами. Но отдельного разговора, тем более сфокусированного на вопросах двусторонней повестки дня и других темах, составляющих нынешнее содержание повестки дня в диалоге между нашими странами, - такой встречи до сих пор не было", - отметил Рябков.

"Мы не скрывали свою заинтересованность в ее проведении. Но мы также говорили, что не напрашиваемся на эту встречу. Поэтому, если график госсекретаря не позволит ему найти возможность для такого контакта, соответственно контакта не будет", - сказал замминистра.

В МИД РФ ранее не исключали, что на полях ГА ООН возможна встреча российского министра с Помпео. Американский госсекретарь в свою очередь в понедельник дал понять, что готовится к общению с российским коллегой, и сообщил журналистам, что затронет вопрос поставки Сирии зенитных ракетных комплексов С-300.