Лавров обсудил с главой МИД Египта расширение двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с египетским коллегой Самехом Шукри укрепление и развитие взаимодействия двух стран, а также ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Об этом сообщает в пятницу МИД РФ по итогам встречи министров на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"В ходе беседы основное внимание было уделено перспективам дальнейшего развития отношений всестороннего партнерства, связывающих Россию и Египет, с акцентом на задачи расширения и укрепления многопрофильного сотрудничества", - сказали в министерстве.

"Состоялся также обмен мнениями о положении дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в том числе в контексте наращивания взаимодействия двух стран в целях содействия политико-дипломатическому урегулированию кризисных ситуаций в регионе", - добавили в МИД.