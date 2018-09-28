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Лавров: вывод боевиков и вооружений из демилитаризованной зоны под Идлибом уже идет

Глава МИД РФ отметил, что вывод террористов из провинции для отправки в другие страны недопустим

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Вывод террористических группировок и отвод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Идлибе уже идет. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Два дня назад мы встречались здесь с министрами иностранных дел Ирана и Турции и констатировали, что договоренность выполняется. Выводятся боевики из этого демилитаризованного пояса, и оттуда выводятся тяжелые вооружения", - сказал Лавров.

Министр отметил, что вывод террористов из демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе для того, чтобы отправить их в другие страны, недопустим. 

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"Есть много спекуляций насчет того, как будут решаться проблемы этих боевиков. Есть даже подозрения, что их будут переправлять в какие-то другие горячие точки, например, в Афганистан. Это все неприемлемо, террористы должны быть уничтожены, либо понести заслуженное наказание и быть преданы суду", - сказал он.

Лавров напомнил, что Турция обязалась размежевать оппозицию, которая готова участвовать в политическом процессе, от "Джебхат ан-Нусры" (террористическая группировка, запрещена в РФ). "Это непростая задача. Мы надеемся, что Турция сумеет "отсепарировать" нормальную вменяемую патриотическую оппозицию от "Джебхат ан-Нусры", - подчеркнул министр.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 17 сентября договорились создать к 15 октября в провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. В соответствии с предложением Анкары к 10 октября планируется осуществить вывод из этой зоны танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, находящихся на вооружении у оппозиционных группировок. Контроль в демилитаризованной зоне будут осуществлять патрульные группы турецких войск и российской военной полиции.

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