Лавров: РФ предостерегает Израиль от нанесения ударов по Ливану

ООН, 29 сентября. /ТАСС/. Россия предостерегает Израиль от нанесения ударов по окрестностям международного аэропорта Бейрута. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

"Это было бы серьезным нарушением международного права, и мы решительно были бы против таких действий, - сказал он. - Мы предостерегаем от каких бы то ни было нарушений резолюций Совбеза ООН".

27 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своей речи на ГА ООН предупредил, что Израиль продолжит действовать в Сирии, Ливане, Ираке, а также в любых других местах для своей защиты. Он утверждал, что при содействии Ирана шиитская партия "Хезболлах" создает в районе международного аэропорта Бейрута, а также у стадиона Камиля Шамуна и в пригороде Узай подпольные предприятия по усовершенствованию ракет типа "земля-земля" до уровня управляемых ракет.

На следующий день глава МИД Ливана Джебран Басиль отверг эти утверждения, заявив, что Израиль стремится сфабриковать предлог для оправдания новой агрессии против его страны. Он также напомнил, что Ливан выпроводил израильтян со своей территории в 2000 году и отразил их агрессию в 2006 году. По его словам, эта новая бравада [Нетаньяху] не принесет Израилю никаких дивидендов.