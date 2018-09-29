Кожемяко считает мэра Южно-Сахалинска достойным кандидатом на пост врио главы Сахалина

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Экс-губернатор Сахалина, в настоящее время занимающий пост врио губернатора Приморского края, Олег Кожемяко считает, что наиболее достойной кандидатурой на пост врио губернатора Сахалинской области является мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, но решение о назначении должен будет принимать президент РФ Владимир Путин. Такое мнение он высказал в программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1" .

"Я думаю, что в течение недели назначат врио губернатора <…> Если бы мое мнение учитывалось, я бы предлагал человека, который имеет опыт управления муниципальным образованием крупным, который известен сахалинцам, у которого есть хорошая родословная, потому что отец известен, уважаем среди людей старшего возраста - … мэр [города Южно-Сахалинска] Надсадин Сергей Александрович. Это мое предложение", - сказал он.

Президент Владимир Путин назначил главу Сахалинской области Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморского края и одобрил его решение участвовать в выборах губернатора Приморья.

Надсадин родился в 1962 году в городе Южно-Сахалинске. Отец, Александр Сергеевич, - геолог, был секретарем областного комитета партии на Сахалине, работал заместителем директора департамента по освоению минерально-сырьевых ресурсов континентального шельфа администрации Сахалинской области. Мать, Людмила Филипповна, - техник-картограф.

В 1985 году окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации (ныне - Национальный авиационный университет Украины). В 1992 году Надсадин стал коммерческим директором телекоммуникационной фирмы "Крильон", в 1995 году - генеральным директором компании "Крильон-Сервис". Компания, в частности, обслуживала шельфовые газовые проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2". В 2000 году, продолжая работать в "Крильон-Сервис", стал генеральным директором "ДальСатКом".

В 2007 году - первый вице-мэр Южно-Сахалинска. 14 сентября 2014 года избран мэром Южно-Сахалинска, набрав 79,40% голосов избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия"). Второе место занял кандидат от "Справедливой России" Константин Бурдюгов (3,11%). 26 сентября официально вступил в должность.