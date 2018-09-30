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Главы дипведомств РФ и Сан-Марино высказались за углубление взаимодействия двух стран

Сергей Лавров и Никола Ренци обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-й годовщины установления полноформатных отношений стран на уровне послов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и государственный секретарь Сан-Марино по иностранным делам, политическим вопросам и юстиции Никола Ренци обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-й годовщины установления полноформатных отношений на уровне послов и высказались за дальнейшее углубление взаимодействия между двумя странами. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В послании главы российского внешнеполитического ведомства, в частности, отмечается, что произошедшая за последние годы активизация российско-санмаринских контактов в различных областях способствовала раскрытию значительного потенциала двусторонних связей, созданию благоприятных условий для плодотворного сотрудничества в будущем", - подчеркнули в министерстве.

Со своей стороны Ренци "выразил удовлетворение высоким уровнем и дружественным характером отношений между двумя странами", отметили в МИД. "По его мнению, нынешняя годовщина придаст новый импульс динамично развивающимся контактам как в двустороннем, так и в многостороннем форматах", - указали в дипведомстве.

"Стороны подтвердили общее стремление к дальнейшему углублению взаимодействия на благо народов России и Сан-Марино, а также в интересах обеспечения безопасности и добрососедства на европейском континенте", - говорится в сообщении МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСан-МариноРоссия
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