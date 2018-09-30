Косачев считает, что 73-я сессия ГА ООН может стать поворотной в восприятии роли РФ в мире

"Уникальность нынешней 73-й сессии, на мой взгляд, заключается в том, что риторика, к которой мы уже почти привыкли в последние годы в отношении России, сейчас была на порядок более приглушенной", - заявил сенатор в интервью, опубликованном в воскресенье " Российской газетой ".

Глава профильного комитета Совфеда не исключает, что это свидетельствует о некой тенденции, которая, по его мнению, "будет выделять нынешнюю сессию [Генассамблеи ООН], хотя в полной мере эта тенденция, возможно, проявится через год, через два, три". "Я не исключаю, что нынешняя сессия в каком-то смысле может быть поворотной", - допустил Косачев, пояснив, что "слишком много примеров того, как с подключением России удается двигаться вперед в международных делах". В качестве примера он привел ситуации в Сирии, вокруг Ирана и Северной Кореи. "Пока это, к сожалению, не Украина, но я не сомневаюсь, что и российское видение украинского кризиса тоже будет со временем востребовано", - добавил парламентарий.

На 73-й сессии, подчеркнул Косачев, "тема России в негативном ключе... практически отсутствовала". "Если внимательно проанализировать выступление президента США, президента Франции, выступление министра иностранных дел Германии, я сейчас не беру Украину, Грузию или британцев, во всяком случае, хора не было совершенно точно", - обратил внимание политик, заметив, что Россия "больше не являлась некоей стенкой, о которую тренируют удары теннисным мячиком".

Он пояснил, что в предыдущие годы РФ подчас "обозначали в качестве одной из трех главных угроз человечеству, то наряду с лихорадкой Эбола, то наряду с изменениями климата или терроризмом, Россия была в этом ряду, во всяком случае, в изложении группы западных стран, которая на этот счет высказывалась достаточно единодушно".

Это связано с тем, полагает он, что появляется "адекватное, здравое восприятие России как не просто возможного - неотъемлемого участника в решении глобальных проблем современности". "Я не хотел бы ошибиться, но у меня есть ощущение, что мы где-то проходим точку, за которой движение уже не будет движением вспять, оно будет движением вперед", - добавил он.

Еще одним "интересным и важным ощущением" в этом контексте Косачев назвал "запрос на российское видение того, как должен развиваться современный мир". "Я присутствовал на очень многих встречах главы российской делегации [на сессии Генассамблеи] министра иностранных дел Сергея Лаврова, я проводил собственные встречи, и я с большим удовольствием видел, что, если еще год-два или пять лет назад российским мнением, российским видением происходящего в мире, по большому счету, никто не интересовался, то сейчас ситуация обстоит иначе", - заявил председатель комитета Совфеда.

По его мнению, это обусловлено тем, что "у так называемого нового либерального порядка, который олицетворяют с Западом, нет ответов на вопросы, как решать мировые проблемы в силу очевидного дефицита идей в глобальном пространстве, дефицита идей по поводу того, как решать проблемы Ближнего Востока, проблемы терроризма, проблемы нераспространения ядерного оружия, проблемы миграции". "И здесь запрос на российское видение становится все более и более очевидным", - выразил уверенность Косачев, подчеркнув, что считает в этом смысле "нынешнюю сессию удачной для работы российской делегации, удачной для России".