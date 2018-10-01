Путин поздравил Си Цзиньпина с 69-ой годовщиной образования КНР

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 69-й годовщины образования КНР, сообщила пресс-служба Кремля. Путин подтвердил готовность к продолжению тесной совместной работы с председателем КНР по двусторонней и международной повестке дня, говорится в сообщении.

"Под вашим руководством Китай добился впечатляющих успехов. Высокими темпами растет китайская экономика, повышается благосостояние граждан вашей страны. Утверждены планы перспективного развития народного хозяйства до 2035 года и до 2050 года. Укрепляется авторитет Пекина на мировой арене", - подчеркнул в поздравлении глава российского государства.

Президент высоко оценил развитие российско-китайского стратегического партнерства, которое находится на подъеме: два государства наращивают политический диалог, взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях, а также координируют усилия в решении актуальных региональных и глобальных проблем.