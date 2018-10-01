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Патрушев обсудил с султаном Брунея перспективы взаимодействия в сфере безопасности

Ранее секретарь Совбеза РФ с коллегой из Брунея затронули вопросы сотрудничества по линии военных ведомств, правоохранительных органов и спецслужб

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в городе Бандар-Сери-Бегаване с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Николай Патрушев и Хассанал Болкиах обсудили широкий спектр вопросов российско-брунейского сотрудничества, высоко оценили налаженный между Россией и Брунеем содержательный политический диалог, перспективы взаимодействия в области безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее Патрушев провел первый раунд российско-брунейских консультаций по безопасности с председателем Совета национальной безопасности Брунея Халби Юссофом.

"С участием заинтересованных министерств и ведомств России и Брунея обсуждены приоритетные направления взаимодействий двух стран по линии министерств обороны, правоохранительных органов и спецслужб, - говорится в сообщении. - Отдельно внимание уделено вопросам противодействия пропаганде терроризма, перекрытию каналов финансирования экстремистской деятельности, обмену информации о деятельности террористических организаций. Также обсуждены существующие угрозы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Стороны подчеркнули, что налаживание диалога по линии Советов безопасности России и Брунея является важным элементом двустороннего сотрудничества, а само проведение консультаций является важным шагом по реализации договоренностей, достигнутых на встрече президента РФ Владимира Путина и султана Брунея Хассанала Болкиаха в 2016 году на саммите Россия-АСЕАН в Сочи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПатрушев, Николай ПлатоновичБрунейРоссияБолкиах, Хассанал
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